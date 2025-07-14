نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارفل على وشك إشعال المفاجأة الكبرى: إيل فانينج تدخل حلبة X-Men بدور "جين جراي" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



بين صفحات القصص المصورة وسطور التاريخ السينمائي، هناك شخصية لا تموت... "جين جراي"، البطلة المتوهّجة التي تحمل قوة الفينيق في قلبها، والمأساة في ملامحها. واليوم، يبدو أن مارفل تستعدّ لمنح هذه الأسطورة وجهًا جديدًا، أنيقًا، مشرقًا، ومليئًا بالغموض... إيل فانينج.

فقد فجّر الإعلامي "جيف شنيدر" في برنامجه The Hot Mic مفاجأة من العيار الثقيل، حين أشار إلى دخول إيل فانينج رسميًا ضمن القائمة الذهبية لترشيحات دور جين جراي، في النسخة القادمة من سلسلة X-Men، ضمن خطة مارفل الضخمة لإعادة إطلاق السلسلة الأيقونية.

الغريب في الأمر؟

أن إيل كانت قد اقتربت جدًا من هذا الدور في عام 2016، أثناء تحضيرات فيلم X‑Men: Apocalypse، قبل أن يخطفته صوفي تيرنر في اللحظة الأخيرة. فهل تعود إيل اليوم لتنتزع ما كان لها؟ وهل نشهد واحدة من أكثر التحولات الدراماتيكية في عالم الأبطال الخارقين؟

المشروع الجديد، الذي يُتوقّع بدء تصويره هذا العام، سيُعرض في 2027، بعد Avengers: Secret Wars، ليكون بمثابة حجر الأساس لحقبة جديدة من عالم مارفل السينمائي.

ومع وجود أسماء نسائية شابة ولامعة أخرى على طاولة الترشيحات، يبدو أن مارفل تسير بخطى واثقة نحو تجديد الدماء وتفجير طاقات جديدة... لكن إيل فانينج تظل المرشحة الأكثر إثارة للفضول.

هل سنرى "جين جراي" بعيون إيل؟

وهل سيكون هذا الدور هو التتويج الأعظم في مسيرتها؟

الأسابيع القادمة كفيلة بكشف الغموض... ولكن الأكيد أن مارفل تستعد لإعادة إشعال النيران. حرفيًا.