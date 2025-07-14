جاستن بيبر "يتحرر" من سكوتر براون: ألبوم Swag يكشف صوته الحقيقي بعد 15 سنة من القيود



القاهرة - محمد ابراهيم - في خطوة وُصفت بـ "التحول الجذري" في مسيرته الفنية، أكد مصدر لمجلة Rolling Stone أن النجم العالمي جاستن بيبر كان يسعى منذ فترة طويلة للانفصال عن مدير أعماله الشهير سكوتر براون، وأنه يشعر اليوم بأنه "حر بالكامل" من الناحية الإبداعية، بعد أن تحرر رسميًا من العلاقة التي ربطته بسكوتر لأكثر من 15 عامًا.

بيبر، البالغ من العمر 31 عامًا، أطلق ألبومه المنتظر Swag في 11 يوليو الجاري، وهو أول مشروع غنائي له منذ أربع سنوات. ووفقًا للمصدر، فإن هذا الألبوم لم يكن مجرد مجموعة أغنيات، بل بمثابة "ولادة فنية جديدة" عكست شخصية جاستن الحقيقية، بعيدًا عن ضغوط الصناعة وتوجيهات الإدارة.

وأضاف المصدر: "امتلاك الحرية الكاملة كفنان كان أمرًا جديدًا عليه، لكنه سمح له بتقديم أفضل عمل فني في مسيرته. هذا الألبوم هو انعكاس نقي وشفاف لما هو عليه جاستن حقًا".

وعلى الرغم من الانفصال المهني، لم يتردد براون (44 عامًا) في إظهار الدعم العلني للنجم الكندي، حيث كتب عبر حسابه على إنستغرام يوم 12 يوليو: "هذا الألبوم هو الأكثر تمثيلًا لجاستن حتى الآن. إنه عمل جميل وصادق ولم أشارك فيه، لكنني فخور به فعلًا واستمتعت بسماعه كمعجب أولًا قبل أي شيء آخر".

وتعود العلاقة المهنية بين بيبر وبراون إلى عام 2008، حين اكتشفه الأخير وهو لا يزال مراهقًا ينشر مقاطع غنائية على يوتيوب. وقد استمر التعاون بينهما حتى انفصالهما في 2023، بعد تسوية مالية ضخمة شملت دفع بيبر ما يقرب من 31.5 مليون دولار لبراون، كجزء من مستحقات متراكمة وسلفة حصل عليها من شركة AEG Presents عن جولة Justice التي تم إلغاؤها عام 2022.

ويُعتقد أن ألبوم Swag يمثّل إعلانًا صريحًا من جاستن بيبر عن استقلاله الإبداعي ورفضه لأي تدخلات خارجية مستقبلًا. وبحسب مقربين منه، فإن العمل يُظهر للمرة الأولى "الصوت الحقيقي" للنجم الكندي، بعيدًا عن الشكل التسويقي الذي طغى على أعماله السابقة.

هل تكون هذه بداية جديدة لبيبر كفنان حرّ؟ وهل سيتمكن من إعادة تشكيل هويته الفنية خارج عباءة براون؟ الألبوم يقول الكثير، والسنوات القادمة ستقول الباقي.