فن ومشاهير

مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يكشف جدول حفلات شهر أغسطس

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  • مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يكشف جدول حفلات شهر أغسطس 1/11
  • مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يكشف جدول حفلات شهر أغسطس 2/11
  • مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يكشف جدول حفلات شهر أغسطس 3/11
  • مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يكشف جدول حفلات شهر أغسطس 4/11
  • مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يكشف جدول حفلات شهر أغسطس 5/11
  • مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يكشف جدول حفلات شهر أغسطس 6/11
  • مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يكشف جدول حفلات شهر أغسطس 7/11
  • مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يكشف جدول حفلات شهر أغسطس 8/11
  • مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يكشف جدول حفلات شهر أغسطس 9/11
  • مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يكشف جدول حفلات شهر أغسطس 10/11
  • مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يكشف جدول حفلات شهر أغسطس 11/11

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان مراسي "ليالي مراسي" الذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر، جدول حفلاته في شهر أغسطس المقبل.


ويقدم الليلة الأولى من حفلات شهر أغسطس المطرب اللبناني راغب علامة وأيضًا المطربة الشعبية أمينة وذلك يوم السبت الموافق 2 أغسطس.


بينما يقدم المطرب الكويتي الكبير نبيل شعيل حفله يوم السبت 9 أغسطس المقبل بقيادة المايسترو مدحت خميس، والفقرة الثانية مع النجم الشعبي محمود الليثي.


بينما يقدم المطرب السوري الشهير الشامي، حفلًا يوم السبت 23 أغسطس على مسرح مهرجان مراسي.

 

ويختتم جدول حفلات مهرجان مراسي "ليالي مراسي" في شهر أغسطس، مع النجمين نانسي عجرم ومحمد حماقي يوم السبت الموافق 30 أغسطس.


يذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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