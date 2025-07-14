"بيستهبل" يشتعل قبل طرحه.. أحمد سعد يُشعل صيف 2025 وروبي تُضيف نكهة خاصة لأغنية "تاني"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في صيف غنائي يترقبه الجمهور بشغف، يعود النجم أحمد سعد ليؤكّد من جديد أنه نجم التحولات الفنية السريعة والمدروسة، بإعلانه عن ألبومه الجديد "بيستهبل"، الذي من المنتظر أن يُحدث صدى واسعًا فور صدوره، خاصة مع المفاجآت التي يحملها، على رأسها التعاون مع النجمة روبي في أغنية جديدة بعنوان "تاني"، بعد نجاح دويتو "يا ليالي" الذي ما زال يُتداول حتى اليوم على قوائم الأغاني الأكثر استماعًا.

ويطرح أحمد سعد الألبوم على مرحلتين، في خطوة جريئة تعبّر عن فهمه العميق لتقنيات التسويق الموسيقي الحديثة، حيث يبدأ "الوش الأول" يوم 16 يوليو بأغنيات تُطرح تباعًا كل ساعة، في تنسيق دقيق يكشف عن فريق إنتاج يُدير العمل باحترافية عالية. أما "الوش الثاني"، فمن المقرر إطلاقه في 24 يوليو، ليمنح المستمع تجربة استماع منقسمة على جرعتين، تمامًا كما يفعل الكبار حين يُديرون مفاجآتهم.

ويبدو أن سعد لا يكتفي بمجرد الغناء، بل يُقدّم ألبومًا يُراهن فيه على البهجة، حيث صرّح أن "بيستهبل" هو ألبوم "بطعم الصيف"، وهذا ما يتجلّى في أغاني مثل "مكسرات"، "بطة"، و"بلونة" التي تجمع بين العفوية وخفة الظل، في وقت باتت فيه الأغاني الخفيفة تُشكّل متنفسًا للجمهور وسط زحام الحياة اليومية.

أما مفاجأة الألبوم الكبرى، فهي أغنية "تاني" التي تُشارك فيها النجمة روبي، صاحبة الأداء المميز والحضور المتفرّد. روبي التي تجيد اختيار توقيت ظهورها، تعود هنا بشراكة فنية من العيار الثقيل مع أحمد سعد، لتؤكّد أنها ليست فقط ممثلة ناجحة بل فنانة كاملة تُحسن التوقيت والتأثير. الأغنية من كلمات الشاعر فلبينو، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وميكس هاني محروس، في توليفة فنية تُبشّر بعمل مختلف سيُحدث ضجة فور إطلاقه.

ويُحسب لأحمد سعد أنه من القلائل الذين يجمعون بين الجرأة الفنية والوعي بالمزاج العام للجمهور، كما يُحسب لروبي أنها اختارت العودة عبر دويتو مميز، يعرف تمامًا كيف يُترجم إحساسها إلى أغنية تنبض بالحياة.

فهل نكون أمام الألبوم الأنجح في صيف 2025؟ كل المؤشرات تُشير إلى أن "بيستهبل" ليس مجرد ألبوم، بل تجربة غنائية متكاملة تُعيد ترتيب قواعد النجاح الفني.