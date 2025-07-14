كمال أبو رية يشارك في مسلسل وتر حساس 2 بطولة غادة عادل

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد كمال أبو رية مؤخرًا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس، بطولة غادة عادل، ووالذي حقق الموسم الأول من المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه نهاية أكتوبر الماضي على منصة يانغو بلاي.

قصة مسلسل وتر حساس

والمسلسل دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وقدمت صبا مبارك خلاله شخصية سلمى وهي دكتورة تجميل، تواجه تحديات كبيرة في حياتها، حيث يتوفى زوجها في حادث، فيما تحاول التغلب على سر قديم من ماضيها، ثم تتورط في علاقة عاطفية تواجه بسببها العديد من الأزمات.

أبطال مسلسل وتر حساس

وتر حساس، مكون من 45 حلقة، بطولة كلا من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق، محمد العمروسي، لبنى ونس، صالح عبدالنبي، تميم عبده، عزوز عادل، جنى الأشقر، نهال كمال، شريف الشعشاعي، ونورا مهدي، والمسلسل سيناريو وحوار أمين جمال، مينا بباوي، محمد فضل، ومريم منصور، إخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحدث أعمال كمال أبو رية

من ناحية أخرى، يشارك كمال أبو رية في فيلم برشامة، ويجسد خلاله دور مراقب في لجنة امتحانات، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويجسد هشام ماجد خلال الأحداث دور طالب ثانوية عامة.

وايضا ينتظر كمال أبو رية عرض مسلسل كارثة طبيعية، الذي يجمعه بـ محمد سلام، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، مكون من 10 حلقات، بطولة محمد سلام، كمال أبو رية، وجهاد حسام الدين، والعمل من تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد.

اخر اعمال كمال أبو رية

وكان اخر اعمال كمال أبو رية هو مسلسل "لام شمسيّة" من تأليف مريم نعوم (ورشة سرد) وإخراج كريم الشّنّاوي، ومن بطولة أمينة خليل، وأحمد السّعدني، ومحمّد شاهين، ويسرا اللوزي، أسيل عمران، علي البيلي، وثراء جبيل، وصفاء الطّوخي، إلى جانب عدد آخر من الممثّلين.