كلاكيت تاني مرة.. أحمد السعدني يتعاون مع دينا الشربيني في مسلسل جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان احمد السعدني علي بطولة مسلسل جديد يجمعه بالفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات.

تعاون بين أحمد السعدني ودينا الشربيني

سبق، واجتمع أحمد السعدني ودينا الشربيني في مسلسل زي الشمس الذي عُرض عام 2019، من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من دينا الشربيني، وجمال سليمان، وأحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وريهام عبد الغفور، وأحمد مالك، وعمر السعيد.

أحدث اعمال دينا الشربيني

من ناحية أخرى، تنتظر دينا الشربيني طرح فيلمها الجديد درويش في السينمات يوم 13 أغسطس المقبل، بمشاركة عمرو يوسف، ومجموعة من النجوم أبرزهم تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوق حول شخصية درويش، وهو محتال يدخل سلسلة مغامرات مليئة بالمخاطر.

أحدث اعمال احمد السعدني

بينما ينتظر أحمد السعدني عرض فيلمه الجديد ولنا في الخيال حب الذي يجمعه بـ مايان السيد، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها، وتضم قائمة أبطاله كل من: أحمد صلاح السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميده، عفاف مصطفى، ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف سارة رزيق.

آخر أعمال أحمد السعدني

وكان آخر أعمال أحمد السعدني هو مسلسل لام شمسية الذى دار في إطار اجتماعي تشويقي، تناول قضية التحرش بالأطفال، ولعبت خلاله أمينة خليل شخصية مُدرسة في إحدى المدارس الدولية، والممسلسل مكون من 15 حلقة، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران، الطفل علي البيلي، تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.