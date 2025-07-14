الخميس المقبل.. عرض أولى حلقات مسلسل كتالوج

القاهرة - محمد ابراهيم - يتشوق الجمهور لطرح مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج وريهام عبدالغفور عبر منصة نتفليكس، والذي تدور أحداثه في اطار اجتماعي.

موعد عرض أولى حلقات مسلسل كتالوج

ومن المقرر عرض مسلسل كتالوج مكوّن من 10 حلقات فقط، يوم الخميس المقبل 17 يوليو الجاري، عبر منصة نتفليكس.

قصة مسلسل كتالوج

وتدور أحداثه في دراما إنسانية تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأهل في تربية أبنائهم، هو دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر.

أبطال مسلسل كتالوج

ويضم مسلسل كتالوج، بطولة كلا من: محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، وريتال عبد العزيز، تأليف أيمن وتار ومن إخراج وليد الحلفاوي وإنتاج أحمد الجنايني.

تفاصيل مسلسل كتالوج

ويجسد محمد فراج شخصية أب يتحمل مسؤولية طفلين بمفرده، وهما علي البيلي طفل مسلسل لام شمسية، وريتال عبدالعزيز، ويعاني من صعوبة رعايتهما ويبحث عن كتالوج تربيتهما، ويساعده في ذلك فيديوهات زوجته ريهام عبدالغفور التي قامت بتسجيلها قبل رحيلها، حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية خبيرة تربية وتقدم محتوى بعنوان كتالوج أمينة.

تعاون محمد فراج وريهام عبدالغفور

ويذكر ان الثنائي محمد فراج وريهام عبدالغفور تعاونا سويا في مسلسل الغرفة 207، الذي عرض في 2022 على منصة شاهد، وحصد نسب مشاهدة عالية، وهو من نوعية أعمال الرعب التشويقية.