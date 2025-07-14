جورج وسوف يستعد لإحياء حفلا غنائيا بالساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان جورج وسوف لإحياء حفل غنائي ساهر بالساحل الشمالي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان «تركواز» السياحي.

موعد حفل جورج وسوف

ويقام الحفل يوم الخميس الموافق 17 من شهر يوليو، على شاطئ تركواز بمنطقة سيدي عبد الرحمن.

تفاصيل حفل جورج وسوف

وسييقدم جورج وسوف خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها وسط حالة من النشاط والطاقة الإيجابية.

جورج وسوف يروج لحفله بالساحل الشمالي

سبق، روّج جورج وسوف للحفل عبر حسابه على منصة «إكس»، حيث نشر البوستر الرسمي وعلق: «حبايبي بمصر، ملتقانا يوم 17 يوليو في الساحل الشمالي، في تركواز سيدي عبدالرحمن».

آخر أعمال جورج وسوف

وكان آخر أعمال جورج وسوف هو طرحه أغنية تحمل اسم «رقصة إسباني»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف منصات الموسيقى.

تفاصيل أغنية رقصة إسباني

وجاءت أغنية رقصة إسباني من كلمات ملاك عادل، ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.

كلمات اغنية رقصة إسباني

«ويا ليلي يا عين، جايبة الجمال ده منين، أنا ضحكتك نستني، ده يوم حد ولا اتنين، حلوة وعنيكي حلوة، جننتي جناني، يااللي عنيكي غنوة وعودك، رقصه اسباني، احلوي كمان، وريهم الروقان، ده كفاية بس الضحكة يا عيني، تسلطن السلطان، حلوة وعنيكي حلوة، جننتي جناني، يااللي عنيكي غنوة وعودك، رقصة اسباني».