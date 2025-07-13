طليقة إبراهيم سعيد: 'إبراهيم شايفني مجرمة وبناتي عاقين عشان حبسوا أبوهم!'

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت داليا بدر، طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، عن رد فعل طليقها اتجاه بناته، حيث لم يجيب على إتصالاتهم وقام بتفعيل خاصية البلوك لهم، ولم يراهم سوى منذ 5 سنوات، وفي المرة التي يجتمع بهم يلتقط معهم أكثر من 70 صورة لينشرها على السوشيال ميديا.



وتابعت داليا بدر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2": أن طليقها أدعى بأنها تعيش في فيلا بالتجمع الخامس ولكن أقاويله غير صحيحة، ومطلقة منذ 13 سنة، متسائلة: "إزاي إبراهيم جايبلي فيلا وعربية وأنا رافعه عليه قضيتين، الكلام ده مش منطقى خالص".



وأردفت داليا بدر، أنها تدفع ضريبة زواجها من إبراهيم سعيد وتعاطف البعض معه، كان من الأولى أن ينهون تلك المشاكل، وهو لم يتواصل معها بعد الأزمة لكي تنتهي القضايا المرفوعة بينهم، مشيرة إلى أن إبراهيم خرج من السجن بعد انقضاء المدة ولم يخرج عن طريق الاستئناف.



وأضافت: "إبراهيم شايفني مجرمة علشان حبسته، وبناتي عاقين علشان حبسوا أبوهم، أنا مش هبرر الكلام ده اللي عاوز يصدق يصدق، ولو عرض عليا الصلح مش هوافق لأني طالعة متهمة".