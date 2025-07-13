نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. خالد سليم وزوجته ضيفا "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في حلقة استثنائية مساء يوم غد الاثنين من برنامجها "صاحبة السعادة"، الفنان خالد سليم وزوجته.

موعد حلقة خالد سليم في برنامج صاحبة السعادة

ويعتبر هذا اللقاء هو أول ظهور إعلامي مشترك لـ خالد سليم وزوجته عبر شاشة برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "dmc"، ومن المقرر ان يذاع اللقاء غدا الاثنين في تمام العاشرة مساء علي قناة "dmc".

تفاصيل حلقة خالد سليم في برنامج صاحبة السعادة

ويتحدث الثنائي خلال الحلقة عن تفاصيل قصة حبهما التي بدأت منذ أكثر من 15 عامًا، وتوجت بزواج دام حتى اليوم، أثمر عن ثلاثة أبناء هم: خديجة، كنزي، وسليم، وتكشف فيه خيرية هشام عن أسرار من داخل حياتهما اليومية، وتشير إلى أن خالد سليم ليس فقط زوجًا مثاليًا، بل أبًا حنونًا يحرص على تخصيص وقت يومي لأطفاله رغم انشغالاته الفنية.

اخر اعمال خالد سليم

وكان اخر اعمال خالد سليم هو مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا وإنجي كيوان ومنة عرفة وبسنت شوقي وحمدي هيكل وأحمد عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج سينرجي.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

ومسلسل وتقابل حبيب تدور أحداثه حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.