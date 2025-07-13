كلاكيت تاني مرة.. روبي وأحمد سعد يجتمعان في دويتو غنائي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجمان احمد سعد وروبي لـ إطلاق دويتو غنائي جديد بعنوان "تاني"، وذلك ضمن اغاني البوم احمد سعد الجديد" بيستهبل ".

تفاصيل اغنيه تاني

واغنية" تاني" غناء احمد سعد وروبي، وهي من تأليف فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى وميكس هاني محروس.

تفاصيل ألبوم أحمد سعد الجديد

يستعد النجم أحمد سعد لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد "بيستهبل" على مرحتلتن بداية من 16 يوليو الجاري، والبداية مع أغنية "بيستهبل" في تمام الخامسة مساء وأغنية "أخويا" الساعة السادسة وأغنية "مكسرات" في تمام السابعة مساء، كما يطلق أغنية "تاني" بمشاركة النجمة روبي في تمام الساعة الثامنة وأغنية "بطة" في تمام التاسعة مساء

موعد ألبوم أحمد سعد

وحدد أحمد سعد يوم 24 يوليو الجاري موعدا لإطلاق المرحلة الثانية "الوش الثاني" على أن يبدأ بأغنية "بلونة" الساعة الخامسة مساء وأغنية "شفتشي" الساعة السادسة وأغنية "اتحسدنا" في تمام السابعة، بينما يطلق أغنية "اتك اتك" الساعة الثامنة ويختتم الألبوم بأغنية "حبيبي ياه ياه" بمشاركة عفروتو ومروان موسى.

تعاون احمد سعد وروبي

وتعاون احمد سعد وروبي من قبل في أغنية "يا ليالي" من كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، توزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، والكليب من إخراج أحمد عبد الواحد.

وتقول كلمات أغنية "يا ليالي":

يا حبيبي

خلصت معاك ألاعيبي

انت جميل وانا عيبي.. عيبي

بضعف قصاد الجمال.. الجمال

يا جماله

قلبي الصغنن ماله

شقلبت طبعه وحاله.. وماله

متساق وراك رحال