كواليس حكاية "بتوقيت 28" من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" عن الصور الأولى من كواليس حكاية “بتوقيت 28″، وذلك تمهيدا للعرض خلال أغسطس المقبل.

قصة حكاية "بتوقيت 28"

وتدور القصة حول مجموعة زملاء في شركة إنتاج بودكاست، تجمعهم علاقة قوية وعشرة سنوات طويلة، وتقدم هنادي مهنا شخصية "داليدا" مذيعة بودكاست، ومتزوجة من أحمد جمال سعيد الذي يقدم شخصية "مازن" صاحب الشركة، بينما يقدم يوسف عثمان شخصية "شريف" مخرج بودكاست وأفلام قصيرة، فيما تقدم نانسي هلال شخصية "ياسمين" صديقتهم المقربة.

ابطال حكاية "بتوقيت 28"

الجدير بالذكر إن حكاية "بتوقيت 28" من بطولة هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، نانسي هلال، إيمان ناجي، ومرام إسماعيل، ومن تأليف نسمة سمير، وإخراج خالد سعيد، ومن إنتاج k media كريم أبوذكري،

تفاصيل مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"

ويضم مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" 7 حكايات، كل حكاية تعرض في خمس حلقات، بفريق عمل خاص بها، ليقدم المسلسل تشكيلة متنوعة من القصص والشخصيات. والمسلسل من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

تارا عماد تتألق في «Just You»

ويذكر ان الفنانة تارا عماد تصوير مشاهدها في حكاية «Just You»، وهي حكاية أخرى من حكايات مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، المقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل، وتجسد تارا شخصية «سارة»، الصحفية الطموحة والمجتهدة، التي تبدو للجميع قوية الشخصية، ولكن تكشف الأحداث عن هشاشة داخلية وتعقيدات نفسية تظهر تدريجيًا خلال رحلتها في الحكاية.