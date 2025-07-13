مي فاروق تطرح أحدث أغنياتها "ضحكت فجأة"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة مي فاروق أحدث أغنياتها بعنوان «ضحكت فجأة» وهي الأغنية السابعة من أغنيات ألبومها الجديد «تاريخي».

تفاصيل اغنيه "ضحكت فجأة"

واغنية "ضحكت فجأة" من كلمات: تامر حسين، وألحان: تامر عاشور، وتوزيع موسيقى: نادر حمدى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.

وتحمل الاغنيه الطابع الرومانسى، وتعبر عن حالة حب خاصة، مليئة بالمشاعر الصادقة من فتاة لحبيبها، لدرجة أنها تعيش معه فى كل لحظات حياتها.

تفاصيل البوم تاريخي

بدأت مي فاروق فى إطلاق ألبومها الجديد "تاريخي" مع بداية العام، وكانت اولي اغانيها بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما.

وكانت ثاني اغاني البوم مي فاروق هي "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات.

وثالث اغنيه "ميزنى"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.

بينما كانت الخامسة بعنوان "اللى شافنا"، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، والسادسة "بنات الخلق"، كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.