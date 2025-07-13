بالهوت شورت.. نسرين طافش تستمتع بغروب الشمس

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة جمهورها مجموعة من الصور لـ أحدث ظهور لها خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

أحدث ظهور لـ نسرين طافش

وظهرت نسرين طافش بالهوت شورت باللون الأبيض مع توب بنفس اللون، وجلست تستمتع بغروب الشمس وهي تشرب القهوة، واعتمدت على تسريحة الشعر الملموم من الأمام وصففته على شكل ذيل حصان.

زيجات نسرين طافش

تزوجت الفنانة نسرين طافش ثلاث مرات، وكانت الأولى من رجل أعمال إماراتي في عام 2008، واستمر الزواج حتى عام 2013 قبل أن ينفصلا، الزواج الثاني: تزوجت من الطبيب المصري شريف شرقاوي، والذي كان يعمل أيضًا مدرب يوجا، في عام 2022، أعلنت انفصالهما في يوليو 2023، الزواج الثالث: أعلنت نسرين طافش عن زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر في عام 2025.

أبرز أعمال نسرين طافش

شاركت نسرين طافش في عدة اعمال فنيه، وكان ابرز المسلسلات التي شاركت فيها: "هولاكو"، "ربيع قرطبة"، "التغريبة الفلسطينية"، "رجال تحت الطربوش"، "أهل الغرام"، "صدى الروح"، "السراب"، "صبايا"، "جلسات نسائية"، "بنات العيلة"، "حلاوة روح"، "تحالف الصبار"، "في ظروف غامضة"، "ألف ليلة وليلة"، "العراب"، "مدرسة الحب"، "الطواريد"، "شوق"، "شبابيك"، "العقاب والعفرا"، "مقامات العشق"، "ختم النمر"، "الوجه الآخر"، "المداح"، بينما شاركت في عدة أفلام: "أحلام منتصف الظهيرة"، "33 يوم"، "نادي الرجال السري"، "أخي فوق الشجرة"، وايضا شاركت في مسرحيات: "العرس"، "التيه"، "كذا انقلاب"، وفي الأغاني: "متغير علي"، "123 حبيبي"، "إلا معك".