بهجة الصيف.. أحمد سعد وروبي في دويتو "تاني" من ألبوم "بيستهبل"

القاهرة - محمد ابراهيم -



يستعد النجم أحمد سعد لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد "بيستهبل" على مرحلتن بداية من 16 يوليو الجاري، ويشهد الألبوم مفاجأة من العيار الثقيل حيث حرص سعد أن يكون ألبومه بطعم البهجة بالتزامن مع موسم الصيف، ويتعاون مع النجمة روبي في أغنية جديدة باسم "تاني".



أغنية تاني تأتي بعد النجاح الكبير للدويتو السابق بين سعد وروبي باسم "يا ليالي" والذي حققت وقتها نجاحا كبيرا، والأغنية الجديدة من تأليف فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى وميكس هاني محروس.



ومن المقرر أن يطلق أحمد سعد أغنية "تاني" يوم 16 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساء عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.