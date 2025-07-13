لهذا السبب.. نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت الفنانة نرمين الفقي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما شاركت مجموعة من الصور لـ أحدث جلسة تصوير لها.

أحدث ظهور لـ نرمين الفقي

وظهرت نرمين الفقي في الصور خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية، وأثناء ممارستها التمارين، بملابس رياضية مكونه "توب" قصير مكشوف البطن، و"بنطلون".

تفاعل الجمهور مع صور نرمين الفقي

وتفاعل الجمهور مع صور نرمين الفقي وجاءت بعض التعليقات ما بين: "يا جمالو"، "العمر مجرد رقم"، "الله أكبر عليكي يا فنانة"، "أعظم ما أنجبت مصر"، "ما شاء الله ربنا يحفظك".

آخر أعمال نرمين الفقي

وكان مسلسل "محارب" آخر أعمال نرمين الفقي من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

وايضا شاركت في مسلسل "بعد النهاية"، الذي يتألف من 15 حلقة تدور أحداثها في إطار اجتماعي مشوق، المسلسل من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، ويشاركها البطولة: ريهام سعيد، هالة فاخر، أحمد سعيد عبد الغني، وصبري عبد المنعم.

كما تألقت نرمين الفقي على خشبة المسرح ضمن فعاليات موسم الرياض بمسرحية "ميوزيكال سكول"، العمل المسرحي جمعها بنجوم الكوميديا محمد هنيدي ومحمد ثروت ومجموعة من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أحمد محارب وخليفة سمير وإخراج خالد جلال.