لقاء خاص بين جورج قرداحي ومحمود سعد وخالد الجندي أمام الأهرامات قبل حلقة جديدة من "كامل العدد"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك الإعلامي جورج قرداحي جمهوره مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلالها برفقة الإعلامي محمود سعد والداعية الإسلامي خالد الجندي، خلال لقاء جمعهم في منطقة الأهرامات.

وعلق قرداحي على الصور قائلًا: "أجمل ما في الحياة أن تلتقي بمن تحب.. بالأصدقاء الحقيقيين، والأجمل أن يكون اللقاء أمام هرم خوفو. كل المحبة للصديقين العزيزين، فضيلة الشيخ خالد الجندي، والأستاذ الكبير محمود سعد".

ويأتي هذا اللقاء قبيل تصوير حلقة جديدة من برنامج "كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، والمقرر تسجيلها غدًا الاثنين 14 يوليو، على أحد المسارح بالقاهرة، استعدادًا لعرضها قريبًا عبر شاشة التليفزيون.

وتشهد الحلقة حضور الإعلامي جورج قرداحي كضيف رئيسي، حيث يكشف خلال اللقاء عن محطات بارزة في مسيرته الإعلامية وأسرار تُعرض لأول مرة. كما تتضمن الحلقة فقرة غنائية مميزة يقدمها الفنان علي الحجار، وتُذاع على جزأين.