نجوم فيلم “الشاطر” يحتفلون بالعرض الخاص الثلاثاء المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - كرارة دوبلير ومطاردات في تركيا.. العرض الخاص لفيلم "الشاطر" الثلاثاء المقبل







يستعد صناع فيلم “الشاطر” للنجم أمير كرارة، للاحتفال بالعرض الخاص للعمل يوم الثلاثاء المقبل، داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم وعدد من ضيوف الشرف والنجوم.

ويعود أمير كرارة إلى شاشة السينما من خلال “الشاطر”، بعد غياب دام عامًا كاملًا منذ آخر أفلامه “البعبع”، ويقدم في الفيلم شخصية “أدهم”، دوبلير متخصص في تقمص أدوار المشاهير، يتورط في مطاردات مثيرة بعد اختطاف شقيقه بسبب “فلاشة غامضة”، وخلال رحلته، يلجأ إلى صديقه “فتوح” الذي يجسده مصطفى غريب، وتنقلهم الأحداث إلى تركيا، حيث يتعرف على “كارمن” التي تؤدي دورها الفنانة هنا الزاهد، وتنقلب حياته رأسًا على عقب وسط مواقف كوميدية ومطاردات مثيرة.

أبطال فيلم الشاطر

“الشاطر” يجمع بين الأكشن والكوميديا، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته إلى جانب كرارة وهنا الزاهد، كل من عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، وبمشاركة مميزة من ضيوف الشرف: خالد الصاوي، شيرين رضا، ومحمد عبد الرحمن “توتا”. الفيلم من إنتاج شركة “سينرجي بلس”.

العمل يعد عودة قوية لكرارة إلى الكوميديا بعد نجاحاته في أفلام الأكشن، ويُنتظر أن يحقق الفيلم حضورًا جماهيريًا كبيرًا مع طرحه في دور العرض.