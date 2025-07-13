فيلم “أحمد وأحمد” يحقق 3 ملايين جنيه في شباك التذاكر ليلة السبت

القاهرة - محمد ابراهيم -



واصل فيلم “أحمد وأحمد” للنجمين أحمد السقا وأحمد فهمي تحقيق أرقام قوية في شباك التذاكر، حيث حصد أمس السبت إيرادات بلغت 3 ملايين جنيه، ليصل إجمالي ما جمعه خلال 10 أيام من طرحه إلى أرقام لافتة، وسط توقعات بارتفاع الإيرادات خلال الأيام المقبلة، خاصة مع انتهاء موسم امتحانات الثانوية العامة.

أحداث فيلم “أحمد وأحمد”

تدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والتشويق، حول “أحمد” (أحمد فهمي) مهندس ديكور يعود من الخارج للاستقرار في مصر، لكن خططه تنقلب رأسًا على عقب بعد إصابة خاله “أحمد” (أحمد السقا) في حادث غامض. تتغير مجريات الأمور حين يكتشف أن خاله، الذي يعاني من فقدان الذاكرة، يقف وراء إمبراطورية إجرامية لا يتذكر عنها شيئًا. ليبدأ الثنائي رحلة مليئة بالمطاردات، والأسرار، والمواقف الكوميدية.

أبطال فيلم أحمد وأحمد

فيلم “أحمد وأحمد” يضم نخبة من النجوم إلى جانب السقا وفهمي، منهم جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، ورشدي الشامي، مع ظهور خاص لطارق لطفي وغادة عبد الرازق. الفيلم من تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، تحت إشراف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وإخراج أحمد نادر جلال.