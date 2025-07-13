نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا بمكتبة الإسكندرية ضمن مهرجان الصيف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يُحيي الفنان مدحت صالح حفلًا غنائيًا يوم الخميس الموافق 7 أغسطس المقبل، على مسرح مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الصيف الدولي.

ومن المقرر أن يُقدم مدحت صالح خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عمرو سليم، في أمسية طربية تجمع بين الأصالة والموسيقى الراقية.

وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 800 جنيه، وتتدرج الفئات إلى 1500 و1700 و1950 جنيهًا، حسب ما أعلنته إدارة المهرجان.

ويُعد الحفل من أبرز الفعاليات الغنائية المنتظرة هذا العام ضمن المهرجان، الذي يشهد مشاركة واسعة من نجوم الفن والطرب، ويستقطب جمهورًا كبيرًا من مختلف المحافظات.