حماده هلال يتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان حماده هلال مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد أعتذاره عن حفله في الساحل المُقرر إقامته يوم السبت المقبل بسبب ظروف والده الصحيه وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام" عبر خاصية “إستوري” وكتب حماده هلال بعتذر لكل الناس الجميلة اللي كانت جاية حفلة بكرة، الله يشفي أبويا ويشفي كل مريض، وإن شاء الله نحدد معاد جديد قريب وأشوفكم على خير".

يذكر أن حماده هلال ولد في محافظة الشرقية، وانتقل هو وعائلته المؤلفة من أخ «مدحت»، وأختين «هند» و«نور» إلى القاهرة بمنطقة الزاوية الحمراء.

و عمل منذ وقت مبكر في مختلف المهن للمساهمة في معيشة عائلته التي كانت تمر بظروف مادية صعبة.

و لاحظ أقاربه جمال صوته فأخذوا يطلبوا منه الغناء في الأفراح والموالد. انتسب إلى كلية السياحة والفنادق عام 1997.

و تزوج في عام 2009 من الفلسطينية «أسماء سميح»، وله ولد وبنت هما: «يوسف» و«راما»

و بالرغم من كونه بدأ مشواره الفني كمغني إلا أن تجربته في التمثيل في السينما والتلفزيون كانت ثرية جدًا، إذ اشتهر بمسلسله "المداح" والذي يروي قصص خيالية مليئة بالإثارة والتشويق لعالم الجن الخفي وأثرهم في إحداث أمور غريبة لبني الإنس، ويحكي المسلسل قصة رجل دين تغيرت حياته بعدما استعان بالقوى الخفية للجن، ليعود لرشده ويتحول إلى محارب لهم في أحداث تتنوع بن الخيال والحقيقة.