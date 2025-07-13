بيلا ثورن تفجر قنبلة على إنستجرام: "تشارلي بوث كذب على العالم.. لأني قلت لا!"

القاهرة - محمد ابراهيم - في تصريح فجر موجة من الجدل، عادت النجمة الأمريكية بيلا ثورن لتفتح النار من جديد على المغني تشارلي بوث، متهمةً إياه بالكذب المتعمد وشنّ حملة كراهية ضدها، بسبب رفضها إقامة علاقة جسدية معه رغم ارتباطهما العاطفي القصير عام 2016.

بيلا، التي لم تتردد في التعليق على منشور ينتقد بوث من قبل المغنية جايد ثيرلوال، كتبت علنًا:

"هو كذب على العالم كله عني، وبدأ موجة كراهية لمجرد إني رفضت أعمل معاه العلاقة."



كلماتها النارية أثارت ضجة واسعة على السوشيال ميديا، وأعادت إلى الأذهان تفاصيل العلاقة القصيرة والمضطربة التي جمعت بين النجمين.

العلاقة التي بدأت أواخر 2016، وبلغت ذروتها عندما ظهرا معًا في حفل Jingle Ball بميامي – بل وغنى لها تشارلي على المسرح انتهت بشكل صادم، بعد أن اتهم بوث بيلا بالخيانة، زاعمًا أنها لم تكن قد أنهت علاقتها بالممثل تايلر بوزي عند بدء علاقتهما.

لكن بيلا لم تصمت حينها، بل خرجت لتؤكد أنها انفصلت عن بوزي قبل أن تلتقي بتشارلي، وأن الأخير اعتمد على خبر قديم دون أن يتحقق من تاريخه. وأضافت لاحقًا في مقابلة إذاعية أن العلاقة كانت حقيقية، وإن لم تستمر طويلًا، لكنها لم تكن صداقة كما زعم البعض.

اليوم، وبعد مرور سنوات، تعود بيلا المخطوبة حاليًا للمنتج مارك إيمس لتفتح الجرح من جديد، مبديةً ألمها من الطريقة التي اختار بوث بها إنهاء الأمور، وتشويهه لصورتها أمام الملايين بدل مواجهتها بالحقيقة.

ورغم تصاعد الجدل، يلتزم تشارلي بوث الصمت حتى اللحظة، بينما السوشيال ميديا تغلي بتعليقات تدافع عن بيلا، وأخرى تتساءل:هل آن الأوان ليواجه تشارلي الحقيقة؟ أم أن الصمت هو ردّه الدائم؟