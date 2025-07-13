نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفيديو عفوي من الكواليس مع تامر حسني..كزبرة يعلن عن أغنية "قلودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مطرب المهرجانات كزبرة عن قرب طرح أغنيته الجديدة "قلودة"، والتي تجمعه لأول مرة بالنجم تامر حسني، وذلك من خلال فيديو عفوي شاركه عبر حسابه على تيك توك.

وظهر تامر وكزبرة في لقطات من الكواليس يغنيان جزءًا من الأغنية بطريقة مرحة، وسط أجواء من الانسجام والضحك، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين على السوشيال ميديا، ورفع من حماس الجمهور لانتظار العمل الرسمي.

كلمات الأغنية

من السنة للسنة

وأنا موضة السنة

ياللي نفسك تكون أنا

بتقلد ضحكتي

وكلامي ومشيتي

يا حرام الله غلبان

وصعبان عليا أنا

قلودة.. قلودة

قلودة وعيوطة

شخصيتك مش موجودة.

مشاركة كزبرة لتامر حسني في حفلة



بعد النجاح الكبير للحفل الذي جمعهما مؤخرًا في القاهرة الجديدة، أعرب الفنان تامر حسني عن دعمه الكامل لمطرب المهرجانات كزبرة، الذي شاركه الظهور للمرة الأولى على المسرح أمام جمهور ضخم تفاعل بحرارة مع أدائهما. ووجّه تامر رسالة مؤثرة لكزبرة عبر حساباته الرسمية، قال فيها: "كنت خايف تطلع، ولما قدمتك اديك سمعت صوت الناس وهما فرحانين بيك، وشوفت محبة الناس ليك، كمل يا وحش، أخوك في ضهرك"، كما توجّه بالشكر لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل لدعمهم المستمر. من جانبه، شارك كزبرة فيديو من الحفل وعبّر عن امتنانه الكبير لتامر، وكتب: "مبسوط جدًا إن أول حفلة ليا كانت مع حد عزيز على قلبي جدًا، نجم النجوم، أخويا وحبيبي تامر حسني، شكرًا على اليوم الجميل ده وشكرًا للجمهور الكبير، وأتمنى تكونوا اتبسطوا، ومش آخر حفلة يا نجومية".