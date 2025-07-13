"لينا ميعاد".. ألبوم تامر حسني الجديد يرى النور الثلاثاء المقبل.. تعرف على عدد الأغاني والتفاصيل الكاملة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم تامر حسني لطرح ألبومه الجديد بعنوان "لينا ميعاد" يوم الثلاثاء المقبل، والذي يضم 15 أغنية، من بينها 13 أغنية جديدة تُطرح لأول مرة، في خطوة ينتظرها جمهوره بشغف كبير.

وأكد تامرحسني على هامش حفلته في السعودية أن أغنيتي و"حبيبي تقلان" و"ملكة جمال الكون"، أنهما ضمن الألبوم، ما زاد من حماس الجمهور تجاه الإصدار الكامل.



وعن اغنيتي "حلال فيك" و"المقص" كشف تامر أنهما لم يكونا ضمن الألبوم، نظرًا لطرحهما سابقًا ضمن أحداث فيلم ريستارت، ما يجعلهما خارج القائمة الرسمية للعمل الغنائي المنتظر.



ومن المنتظر أن يشهد الألبوم تنوعًا موسيقيًا كبيرًا وتعاونات فنية جديدة، حيث صرّح تامر بأنه يقدّم من خلاله حالة موسيقية مختلفة تليق بالجمهور المصري والعربي.



تفاصيل ألبوم لينا ميعاد





سبق وطرح تامر حسني أول 3 أغاني من ألبوم "لينا ميعاد "، كانت الأولى "المقص" وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت لتامر حسني ويشاركه في الغناء رضا البحراوي، وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع عمرو الخضري، والأغنية الثانية "ملكة جمال الكون" وهو الديوتو الذي يجمعه بالشامي والأغنية من كلمات الشامي وتامر حسني وألحان تامر حسني وتجمع بين اللهجة المصرية والسورية، بينما الأغنية الرابعة "حبيبي تقلان" وهى أغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله الموزع المصري العالمي.





أحدث أعمال تامر حسني

ويعرض لتامر حسني حاليًا فيلم ريستارت بجميع دور العرض، وتدور الأحداث حول "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، ويحلم بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا، لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.