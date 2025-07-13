نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرابر المصري "Habrisha1312" يستعد لطرح أحدث تراكاته "كتامين" على يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مغني الراب المصري محمد بلال، الشهير بلقب "Habrisha1312"، لطرح أحدث أعماله الفنية بعنوان "كتامين.. الناس مفكرة نفسها معلمين"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويحمل التراك توقيع محمد بلال في الغناء وكتابة الكلمات، بينما تولى التوزيع الموسيقي HBS Production، ويأتي العمل الجديد في إطار سلسلة من التراكات التي يقدمها الرابر بأسلوبه الخاص، الذي يجمع بين الجرأة والواقعية، ويناقش من خلالها قضايا اجتماعية ونفسية تعكس نبض الشارع.

وكان "Habrisha1312" قد طرح مؤخرًا عددًا من التراكات التي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره، من أبرزها تراك "كله هيعدي" وتراك "مراكش" وألبوم "الأبطال"



كما يمتلك الفنان أرشيفا من الأعمال على منصة SoundCloud، حيث ينشر عددا من التراكات والتجارب الصوتية التي يعرض من خلالها تنوعه الفني.

يذكر أن "Habrisha1312" هو الاسم الفني للرابر محمد رزق بلال، أحد الوجوه الصاعدة في ساحة الراب المصري، والذي استطاع خلال فترة قصيرة أن يحجز لنفسه مكانا مميزا بين جمهور هذا اللون من موسيقي الراب من خلال أعماله المتميزة ورسائله الملهمة، وتجاربة الفنية الجديدة من "الحبرشة"، الذي اعتاد أن يفاجئ مستمعيه بمواضيع جريئة وصياغات لافتة.