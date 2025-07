نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «هل عاد جاك نيكلسون سرًا؟».. داني ديفيتو يكشف ما لم يتوقعه الجمهور عن أسطورة هوليوود الغامض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة فاجأت الوسط الفني العالمي، كسر النجم الأمريكي داني ديفيتو صمت السنوات الطويلة وكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لصديقه المقرب، النجم الأسطوري جاك نيكلسون، الذي اختار الغياب التام عن الأضواء منذ أعوام، تاركًا جمهوره في حيرة وتساؤل مستمر.

تصريحات داني ديفيتو

وفي حوار خاص مع مجلة People، قال ديفيتو: "رأيته مؤخرًا في عيد ميلاده الـ88... إنه بخير، ويعيش حياته بهدوء"، مضيفًا بنبرة حنين: "اللقاء كان مليئًا بالدفء، كأن الزمن لم يمر"، هذا التصريح فتح أبواب التأويل حول إمكانية عودة نيكلسون إلى الواجهة ولو لمرة أخيرة.

تزامنًا مع الذكرى الخمسين لفيلم One Flew Over the Cuckoo’s Nest الذي جمعهما عام 1975، والذي يُعاد طرحه بنسخة مرمّمة بتقنية 4K هذا الشهر، تجددت الأسئلة: هل كانت هذه الزيارة صدفة؟ أم مقدمة لظهور استثنائي في عرض خاص للفيلم؟.

ديفيتو لم يُخفِ إعجابه الأبدي بنيكلسون، وصرّح: "كنا مبهورين به جميعًا. كان في ذروة مجده، ومع ذلك لم يكن نجمًا متعاليًا، بل إنسانًا بسيطًا ومتعاونًا، وجذورنا المشتركة قرّبتنا أكثر".

اللافت أن اللقاء بينهما لم يُنشر منه أي صورة، ما جعل البعض يتساءل: هل يخفي نيكلسون حالته الحقيقية؟ أم أنه يخطط لظهور مفاجئ في حدث سينمائي ما؟

معلومات عن جاك نيكلسون

يُذكر أن جاك نيكلسون هو واحد من ثلاثة فقط في تاريخ الأوسكار حصدوا ثلاث جوائز تمثيل، وفاز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في هذا الفيلم الأسطوري.

ورغم سنوات الصمت، ما زال اسمه يتردد كأيقونة لا تُنسى، وكأن الغياب زاد من هيبته، وترك خلفه سؤالًا واحدًا يهمس في آذان عشّاق السينما:هل يعود نجم الظلال إلى النور؟.