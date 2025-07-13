وليد منصور يعيد للمسرح الروماني قوته بحفل استثنائي كامل العدد لنجوم التسعينيات بحضور وفاء عامر وبشرى ومدحت العدل

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق المنتح وليد منصور نجاحًا جديدً بتنظيمه لأضخم حفل أقيم فى المسرح الروماني أحياه النجوم محمد فؤاد وإيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري الذين اثروا الأغنية المصرية منذ فترة التسعينات وحتى الآن بأعمال مميزة مرتبطة بذاكرة محبيهم من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

تفاصيل الحفل

شهد الحفل لافتة كامل العدد التي أعادت مكانة المسرح الروماني كأبرز المعالم الفنية والثقافية والترفيهية بموسم الصيف في الساحل الشمالي وقدم النجوم الأربعة فؤش وإيهاب وهشام وحميد عددًا كبيرً من أغانيهم المحببة للجمهور والمرتبطة بنجاحاتهم في فترة التسعينات فى مشهد اشبه بالمهرجانات العالمية خاصة مع الاستعانة بمؤثرات لايف مبعرة للمرة الأولى خطفت أنظار الجمهور.

قام بتقديم فقرات الحفل كابتن تامر بيجاتو وبحضور عدد من نجوم الفن منهم بشرى ووفاء عامر ومدحت العدل وصبحي خليل ومحمد عز والمنتج ياسر سليم والكاتب مدحت العدل والمخرج أكرم فاروق والاعلامي توفيق عكاشة، وتواجد عبد الرحمن فؤاد نجل الفنان محمد فؤاد.

تصريحات وليد منصور



وأكد المنتج وليد منصور منظم الحفل أنه سبق وقام بتنظيم حفلات لكبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العريي داخل المسرح الروماني منذ فترة ومع تطور منطقة العلمين الجديدة التي أصبحت من الأماكن العالمية كان من الطبيعي إعادة المسرح الروماني لرونقه ليتماشي مع التطور والطفرة التي حدثت بالساحل الشمالي الذي يهدف لجذب الجمهور من مختلف الجنسيات العربية.

حفلات وليد منصور المقبلة

وأضاف وليد منصور أن المسرح الروماني من أكثر الأماكن الفنية الترفيهية التي تجذب الأسر لما يحظى به من أنشطه ثقافية وترفيهية مميزة وإنه بصدد التجهيز لحفلات قادمة مميزة منها يوم الخميس القادم "ذا اليت" ستاند اب كوميدي وطبله الست بالإضافة إلى حفل نجم الراب عفرتو وفريق ديسكو مصر وشهاب والذي من المقرر إقامته يوم 25 يوليو الجاري.