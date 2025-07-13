نيفين رجب تطرح كليب "منسية" تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة نيڤين رجب أحدث أعمالها الغنائية وهو كليب "منسية" وهي أغنية دراما، وتعد بمثابة أولي إطلاقاتها الغنائية من جديد بعد فترة غياب سنتين، وسوف تطرح الفترة المقبلة مجموعة من الأغنيات علي طريقة السينجل.

وشهد كليب منسية الذي طُرح عبر منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب ومختلف منصات الاستماع الإلكترونية نسب مشاهدات واستماع عالية فور نشرها، ومن المتوقع أن تتزايد خلال الساعات المقبلة.

أغنية “منسية”

ومن الجدير بالذكر أن أغنية "منسية" تنتمي إلى نوعية أغاني الدراما ولكن بشكل مختلف عما قدمته من قبل، والأغنية من كلمات الشاعر حسين محرم، والملحن مصطفي العسال، ومن توزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وإخراج أحمد جريزمان، وتنظيم وتوزيع SAY PR.

آخر أعمال نيفين رجب

وكانت آخر أعمال نيفين رجب هي أغنية "حالة" وهي من كلمات حسين محرمو وألحان مدين، وتوزيع يحي يوسف، كما أطلقت بالتزامن معها أغنية " كل أخر يوم" من كلمات حسين محرم أيضًا، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

نشأت المطربة "نيفين رجب" فى أسرة فنية موسيقية، فوالدها المايسترو الدكتور رضا رجب عازف الكمان الشهير وعميد المعهد العالى للموسيقى العربية الأسبق.