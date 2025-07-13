نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. راغب علامة يحيي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم راغب علامة، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا، يوم الخميس 17 يوليو الجاري، ويأتي هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف.

راغب لن يكتفي بتقديم باقة من أجمل أغانيه فقط، بل سيأخذ الحضور في رحلة موسيقية بين الزمن الجميل وإيقاعات العصر، من "مغرم يا ليل" التي ما زالت تدق في وجدان جيلٍ كامل، إلى "ترقيص" التي صنعت موجة صيفية راقصة منذ لحظة صدورها، مرورًا بأغنيات زرعت اسمه في قلوب الملايين.

آخر حفلات راغب علامة

وكان راغب علامة قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين وتفاعل الآلاف مع أغاني، والساحل الشمالي على موعد مع تكرار المشهد، وربما أوسع، مع جمهور لا يُضاهيه أحد في الحب والولاء.

بيروت ولا روما

أما على صعيد الإصدارات، فالسوبر ستار لا يتوقف بعد "ترقيص"، بصناعة فنية ضخمة أدارها المخرج زياد خوري بين عدة دول، فاجأ راغب جمهوره بـ "بيروت ولا روما"، أغنية باللهجة المصرية حملت حنين العواصم وخفة الروح الشرقية، وأثبتت مجددًا أن راغب لا يتبع الموضة، بل يصنعها.