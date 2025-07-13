نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر ووليد توفيق يشغلان الليلة الثانية من مهرجان مراسي "ليالي مراسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفتتح اليوم كلًا النجمين آمال ماهر ووليد توفيق، الليلة الثانية من حفلات مهرجان مراسي "ليالي مراسي" الذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر.

حفل آمال ماهر



وقدمت النجمة آمال ماهر عددًا كبيرا من الأغاني، وأبرزهم: عندي صاحبة، أتقي ربنا، ياما عز عليا بعادك، سكة السلامة، بداية بدايتك، كما قدمت عددًا من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ، والسيدة أم كلثوم.

حفل وليد توفيق



بينا قدم النجم وليد باقة من أجمل أغانيه،: بهية، كبرت البنوت، عمار يا مصر، وأنزل يا جميل، وأغاني للعندليب عبد الحليم حافظ، وغيرهم.



مهرجان مراسي

يذكر أن مهرجان مراسي ليالي مراسي يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، ويجمع به أكبر وأهم نجوم الفن والمطربين في الوسط الفني، سواء في مصر أو الوطن العربي.