اليوم بروض الفرج قصور الثقافة تختتم "دوري المكتبات" في دورته الثالثة

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أحمد جودة - القاهرة -

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الثالثة من "دوري المكتبات"، في احتفالية تقام في قصر ثقافة روض الفرج، بمشاركة ممثلي الأقاليم الثقافية المشاركة، وذلك في سياق برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.

فعاليات الدورة الثالثة من "دوري المكتبات"

تنطلق فعاليات الحفل في العاشرة صباحا بإقامة التصفيات النهائية بين الفرق المتأهلة من الأقاليم الستة، فيما يعلن عن الفائزين وتوزع الجوائز احتفاء بمواهب النشء والشباب.

ونظمت هذه الدورة من "دوري المكتبات" تحت عنوان "جوهر الهوية والمجتمعات الحدودية"، واستمرت فعالياتها من 1 مارس حتى 20 أبريل الماضي، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، ونفذتها الإدارة العامة للمكتبات، برئاسة أماني شاكر، بالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية.

أبرز الورش الفنية والتثقيفية ولقاءات الحكي

واستهدف الدوري الفئة العمرية من 9 إلى 18 عاما، وضم مجموعة من الأنشطة التفاعلية، مثل الورش الفنية والتثقيفية ولقاءات الحكي، إلى جانب مطالعة وتلخيص ثلاثة كتب تتناول موضوع الهوية، والإجابة على 30 سؤالا يعكس مدى الفهم والتفاعل.

ويأتي دوري المكتبات كأحد البرامج الثقافية التي تسعى الهيئة من خلالها إلى تنمية وعي الأجيال الجديدة، وتشجيعهم على القراءة والتفكير، وربطهم بهويتهم الثقافية عبر وسائل تفاعلية ممتعة وتنافسية.