نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورش وعروض مبهجة في بنها وشبرا الخيمة ضمن الملتقى الأول للعرائس التقليدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتواصل فعاليات الملتقى الأول للعرائس التقليدية الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف إحياء التراث غير المادي وتعريف الأجيال الجديدة بأهمية الفنون الشعبية.

مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"

الملتقى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتقام فعالياته بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وشهد قصر ثقافة الطفل ببنها يوما حافلا بالعروض والورش التفاعلية، حيث استقبلت فرقة أجيال بقيادة الفنان عمرو حمزة الأطفال بأقنعة لشخصيات كرتونية، تلاها عرض مبهج لعرائس الماريونت على أنغام أغنيتي "مش هقول على اللي حصل" و"الصعايدة حضروا"، أعقبه عرض لفرقة الأراجوز المصري، إلى جانب تنظيم مسابقة ترفيهية تفاعل معها الأطفال.

أبرز الورش الفنية

كما شهد القصر إقبالا على مجموعة من الورش الفنية، منها ورشة لتصنيع العرائس بخامة الفايبر أشرفت عليها الفنانة هنادي إسماعيل، وورشة للعرائس المتحركة من نوعي القفاز والعصا تحت إشراف الفنانين سمير عبد العزيز ونجلاء حسني، إلى جانب ورشة للرسم على الوجه، وورشة رسم عن العرائس قدمتها د. رنا محسن، وذلك بحضور الفنان ياسر فريد مدير عام فرع ثقافة القليوبية، وسماح سمير مدير قصر ثقافة الطفل ببنها.

عرض مسرحي بعنوان "الزهور الجميلة"

وفي قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، قدم عرض مسرحي بعنوان "الزهور الجميلة" تأليف وإخراج عبير شلتوت، من إنتاج فريق مسرح قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، بالإضافة إلى تنفيذ ورش متنوعة منها تصنيع عرائس الجوانتي من قماش الجوخ قدمتها المدربة شهد، وعرائس متحركة من السفنج والموهير نفذتها منى عبد الوهاب، وورشة للرسم على الوجه قدمتها هدى يحيى.

الملتقى يقام بالتعاون بين فرع ثقافة القليوبية التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وكل من الإدارة العامة لثقافة الطفل، والإدارة العامة للقصور المتخصصة، التابعتين للإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

وتستمر فعالياته حتى 17 يوليو الجاري، وتتضمن برنامجا متنوعا من العروض والورش الفنية والأنشطة التفاعلية الموجهة للأطفال، ضمن جهود وزارة الثقافة في صون التراث وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية.