تفاصيل شخصية تارا عماد في مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»

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أحمد جودة - القاهرة - بدات الفنانه تارا عماد تصوير مشاهدها في حكاية «Just You»، وهي إحدى حكايات مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، المقرر طرحه خلال شهر أغسطس المقبل.

شخصية تارا عماد في مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»

وتجسد تارا عماد بشخصية «سارة»، وهي صحفية طموحة ومجتهدة، تظهر للجميع كشخصية قوية، ولكن مع تتابع الأحداث يكشف أنها تعاني من هشاشة داخلية وتعقيدات نفسية تظهر تدريجيا خلال الأحداث.

تارا عماد في حكاية Just You

وتشارك تارا عماد في حكاية Just You بجانب عدد من الفنانين أبرزهم: عمرو جمال، بسمة داوود، وفاء صادق، وهي من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وتتكون الحكاية من 5 حلقات.

قصة حكاية Just You في مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو”

وتدور أحداثها في إطار اجتماعي نفسي، ويضم مسلسل «ما تراه، ليس كما يبدو»، 7 حكايات من بينهم حكاية «Just You»، وكل حكاية تعرض في 5 حلقات بفريق عمل مستقل. والمسلسل من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"

و مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم 7 حكايات، كل حكاية تُعرض في 5 حلقات بفريق عمل مستقل.