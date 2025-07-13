نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. قصور الثقافة تطلق فعاليات مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" بالوادي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بمحافظة الوادي الجديد، ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" التي أطلقتها وزارة الثقافة، بمحور "ميراثك تراثك"، بهدف إبراز ملامح الهوية الثقافية المصرية وتعزيز الانتماء.

عرض فني لفريق كورال الطفل

تنطلق الفعاليات في الثامنة مساء اليوم الأحد، بقصر ثقافة موط، مع عرض فني لفريق كورال الطفل، بجانب فقرات استعراضية للموهوبين.



الموروث الشعبي في الأدب الواحاتي

كما يعقد نادي أدب قصر ثقافة الخارجة فى التاسعة مساء، صالونا ثقافيا بعنوان "الموروث الشعبي في الأدب الواحاتي"، بمشاركة نخبة من الأدباء والباحثين.

وتتواصل الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، يوم الخميس 17 يوليو، مع ورشة لتعليم الرسم والتلوين على الفخار بقصر ثقافة الطفل بالخارجة، بجانب ورشة حكي تتضمن مناقشة كتاب "تاريخ المساجد الأثرية"، وذلك يوم الأحد 20 يوليو، ببيت ثقافة ناصر الثورة.

الموروثات والعادات الشعبية بالوادي الجديد

وفي يوم الخميس 24 يوليو، يشهد قصر ثقافة الخارجة في الثامنة مساء، ورشة حكي بعنوان "الموروثات والعادات الشعبية بالوادي الجديد"، وينفذ بيت ثقافة القصر ورشة فنية بعنوان "ملامح القرية وحكايات من الذاكرة".

التراث والحضارة من الأجداد إلى الأحفاد

ويعقد بيت ثقافة بلاط الاثنين 28 يوليو، لقاء بعنوان "التراث والحضارة من الأجداد إلى الأحفاد"، يليه عرضا فنيا لفريق كورال الطفل.



ورشة حكي بعنوان "كان يا مكان"

وتختتم فعاليات محور شهر يوليو، مع ورشة حكي بعنوان "كان يا مكان"، ببيت ثقافة الراشدة وتشمل مناقشة قصص من التراث المحلي.

تأتى الفعاليات ضمن برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد، وفي إطار برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة لغرس قيم الانتماء والحفاظ على الموروث الوطني، ويشمل لقاءات تثقيفية وورش حكي، بالإضافة إلى الورش والمعارض الفنية، عروض الموسيقى عربية والفنون شعبية، والمسابقات والأنشطة التفاعلية المقدمة للأطفال.

