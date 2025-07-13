فرق الفنون الشعبية تتألق على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية في ثالث ليالي الموسم الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة -

واصل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، تقديم عروضه الفنية المتنوعة ضمن فعاليات الموسم الصيفي 2025، حيث شهد مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية مساء أمس السبت 12 يوليو، ثالث ليالي العروض الفنية وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل مميز مع فقرات السيرك والموسيقى والاستعراضات الشعبية.

السيرك القومي يمتع الجمهور بفقرتين ساحرتين



استهلت الليلة بفقرتين من السيرك القومي تحت قيادة الفنان وليد طه، حيث قدم عرض الكلاون الذي أضفى جواً من البهجة والمرح، تلاه عرض الساحر الذي جذب أنظار الحضور بخفة حركته ومهاراته الإبداعية، ليفتتحا الليلة بحالة من الدهشة والابتسامة.

"شباب لايف" يمزجون بين الأغنية الوطنية والطربية والحديثة



جاءت فقرة فرقة "أنغام الشباب - شباب لايف"، بقيادة الفنان وليد الحسيني، لتعبر عن روح الشباب وتنوع الموسيقى، حيث غنوا باقة من الأغاني الوطنية والطربية والحديثة. تضمن العرض ميدلي وطني، وأغاني "يونس"، "إنت الحظ"، "أما براوة"، "جانا الهوى"، ميدلي تسعيناتي، واختُتم الفصل الأول بأغنية "أم الدنيا". أدار الفقرة مسرحيًا كل من سمير إبراهيم، سيد إسماعيل، وماجد دسوقي.

الفرقة القومية للفنون الشعبية تخطف الأنظار بلوحاتها التراثية



بدأ الفصل الثاني مع الفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الدكتور محمد الفرماوي، والتي قدمت مجموعة من أشهر وأجمل التابلوهات الاستعراضية التي تمزج بين التراث والإبداع، مثل: "الحجالة"، "الفتوات"، "الأغاني"، "دبكة المجوز"، "الحصان"، و"التنورة"، واختُتم العرض بلوحة "العصايا" التي نالت إعجاب وتصفيق الجمهور.

تولّى الإدارة المسرحية كل من هاني أبو المعاطي وعلاء سعودي، وقاد التدريب كل من منى عبد المنعم وأحمد نصيف.

الختام وسط تصفيق حار وتفاعل جماهيري كبير

اختُتمت الليلة بتفاعل كبير من الجمهور، الذي عبر عن إعجابه وتقديره للعروض المتنوعة، التي جمعت بين فنون السيرك، والأغنية، والاستعراض الشعبي، في ليلة فنية متكاملة أكدت على قوة وإبداع فرق البيت الفني للفنون الشعبية.