نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشقاوة".. بوسي وسعد لمجرد يغنيان الاغنية الدعائيو لفيلم "الشاطر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الشاطر بطولة الفنان أمير كرارة الأغنية الرسمية للفيلم، والتي جاءت من غناء بوسي وسعد لمجرد.

تفاصيل الاغنيه الدعائية لفيلم الشاطر

أغنية ايام الشقاوة للنجم سعد لمجرد والمطربة بوسي، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

موعد طرح فيلم الشاطر

ومن المقرر طرح فيلم الشاطر بدور العرض السينمائية المصرية يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 يوليو الجاري، ويوم 31 يوليو في جميع سينمات الوطن العربي والعالم.

ابطال فيلم الشاطر

وفيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.

برومو فيلم الشاطر

وظهر أمير كرارة خلال برومو الفيلم بأكثر من شخصية باعتبار أنه يعمل دوبلير للمشاهير في السينما، ويدخل في مطاردات مع إحدى العصابات التي تخطف شقيقه بسبب فلاشة معينه، ليستعين بهنا الزاهد ومصطفى غريب لاسترجاع شقيقه مرة أخرى، ويخوضون رحلة مليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية.