آخرهم فيلم درويش.. أعمال جمعت عمرو يوسف ودينا الشربيني في السينما والدراما

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان عمرو يوسف مع الفنانة دينا الشربيني في عدة اعمال بين السينما والدراما وكان اخرهم فيلم درويش، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 13 أغسطس المقبل.

فيلم كدبة كل يوم

كانت بداية التعاون بين الثنائي عمرو يوسف ودينا الشربيني عام 2016 بفيلم كدبة كل يوم بطولة درة، محمد ممدوح، كريم قاسم، شيرين رضا، والعمل من تأليف شريف الألفي، هشام منصور، وإخراج خالد الحلفاوي، وناقشا من خلاله المشاكل الزوجية بشكل لايت كوميدي.

فيلم شقو

تعاون الثنائي عمرو ودينا الشربيني في فيلم شقو بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، من تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى.

فيلم هيبتا

كما تعاونا في فيلم هيبتا، بطولة كل من: ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد مالك، أحمد داود، ياسمين رئيس، جميلة عوض، دينا الشربيني، لينا صوفيا، شيرين رضا، نيللي كريم، تدور أحداثه بشكل رومانسي تشويقي.

مسلسل جراند أوتيل

وتعاونا الثنائي في الدراما عام 2016 في مسلسل جراند أوتيل من بطولة: عمرو يوسف، محمد ممدوح، أحمد داود، دينا الشربيني، أمينة خليل، سوسن بدر، أنوشكا، محمود البزاوي، خالد كمال، والعمل من تأليف ورشة محمد المعتصم، وإخراج محمد شاكر خضير، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي في خمسينات القرن الماضي.

مسلسل المواطن إكس

كما تعاونا أيضا في الدراما بمسلسل المواطن إكس عام 2011، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن ومحمد بكير، ومن إنتاج دينا كريم، ومن بطولة يوسف الشريف، وأروى جودة، ومحمود عبد المغني، وإياد نصار، وأمير كرارة، وشيري عادل.

مسلسل طرف تالت

وايضا مسلسل طرف تالت عام 2012، بطولة عمرو يوسف بطولته كلًا من أمير كرارة ومحمود عبد المغني نبيل عيسى ومحمد فراج وهنا شيحا وميس حمدان وياسمين الرئيس وإنجي المقدم ودينا الشربيني وفادية عبد الغنى وأحمد فؤاد سليم وسيد رجب، والعمل من تأليف مصطفى حمدي وهشام هلال وإخراج محمد بكير.

مسلسل عشم إبليس

كما شاركا في مسلسل عشم إبليس عام 2017، وشاركهم البطولة كلا من ريم مصطفى، دلال عبدالعزيز، أحمد بدير، خالد كمال، نهى عابدين، مريم حسن، ضياء عبدالخالق، ولاء الشريف والعمل من تأليف تامر ابراهيم، وإخراج إسلام خيري.