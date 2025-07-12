بفستان قصير وعربية فراري.. نادية الجندي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - محمد ابراهيم - اشعلت الفنانة نادية الجندي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما شاركت مجموعه من الصور لـ أحدث جلسه تصوير لها.

أحدث ظهور لـ نادية الجندي

وظهرت ناديه الجندي بإطلالة صيفية مميزة، مرتديه فستان قصير وهي تقف على السلم وعلى إحدى السيارات الحمراء، وتركت شعرها منسدلا علي كتافيها وقبعة من القش مع حذاء رياضي.

آخر أعمال نادية الجندي

وكان آخر أعمال نادية الجندي هو مسلسل "سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وشارك في البطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر.

أبرز افلام نادية الجندي

ولقبت نادية الجندي بلقب (نجمة الجماهير)، ومن أهم أفلامها في تلك الفترة (وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الضائعة، الإرهاب، مهمة في تل أبيب، الجاسوسة، امرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل)، وكان آخر أفلامها الرغبة، ومع ظهور أفلام الكوميديا الجديدة في السينما اتجهت إلى العمل في التلفزيون، فقدمت مسلسلات عديدة منها (مشوار امرأة، من أطلق الرصاص على هند علام، ملكة في المنفى، أسرار، سكر زيادة).

زيجات نادية الجندي

تزوجت نادية الجندي مرتين، الأولى من الفنان عماد حمدي وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام، ثم كانت الزيجة الثانية من المنتج محمد مختار، الذي عمل في السلك الدبلوماسي قبل لقائه بها، جرى الزواج بينهما في منتصف الثمانينيات وانفصلا بعد زواج استمر 20 عامًا.