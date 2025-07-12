4 أعمال.. تارا عماد تتألق بين الدراما والسينما

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة تارا عماد حاله من النشاط الفني خلال الفتره الحالية حيث ترتبط بأكثر من عمل فني في السينما والدراما ما بين التصوير وانتظار العرض.

مسلسل ماتراه ليس كما يبدو

تشارك تارا عماد في مسلسل ماتراه ليس كما يبدو، بحكايتين هما فلاش باك وjust you، مع أحمد خالد صالح ومريم الجندي، وتتكون من خمس حلقات، وسيستغرق التصوير من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، قبل أن تبدأ تصوير الحكاية الثانية والتى تحمل إسم just you.

مسلسل ولاد الأبالسة

وتعاقدت تارا عماد على بطولة مسلسل جديد بعنوان ولاد الأبالسة، وهو مكون من 30 حلقة، بجانب على الطيب، سما إبراهيم محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمر والقاضي، تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري وإخراج محمد أسامة، والعرض على قناة mbc مصر في الـ off season.دورات فنون على الإنترنت

مسلسل كتالوج

كما تنتظر تارا عماد، عرض مسلسل كتالوج، يوم 17 يوليو عبر منصة نتفليكس، بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، وريتال عبد العزيز، تأليف أيمن وتار ومن إخراج وليد الحلفاوي وإنتاج أحمد الجنايني.

فيلم ويجز الجديد

انضمت تارا عماد لأبطال فيلم ويجز الجديد الذى يخوض به أولى بطولاته السينمائية وتشاركه هدى المفتي بطولته، وكان العمل يحمل في البداية اسم وتر حساس، ولكن تم تغييره ولم يستقر صناع العمل على الاسم الجديد حتى الآن، ومن المقرر أن ينطلق تصويره قريبًا.