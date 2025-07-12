فيلمين ومسلسل.. أعمال ميرنا جميل الفترة المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة ميرنا جميل حاليا حاله من النشاط الفني بين السينما والدراما، حيث تشارك في فيلمين هما «الكراش، الساحل الشرير»، وايضا تشارك في مسلسل اللعبة 5.

فيلم الساحل الشرير

تعاقدت ميرنا جميل خلال الفترة الماضية على بطولة فيلم الساحل الشرير إلى جانب علي ربيع، والذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل العديد من المفاجآت، والفيلم من بطولة علي ربيع، أوس أوس، هالة فاخر، سامي مغاوري، وإيمان السيد، تأليف فادي أبو السعود وكان من المقرر أن يتولى سامح عبدالعزيز إخراجه قبل رحيله.

فيلم الكراش

وتستعد ميرنا جميل لبدء تصوير فيلم جديد بعنوان الكراش، تشارك في بطولته إلى جانب أحمد داود، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وإنتاج شركة نيوسنشري للمنتج زيد الكردي، ومن المقرر انطلاق التصوير قريبًا بعد الانتهاء من كافة التحضيرات والتعاقد مع باقي أبطاله.

مسلسل اللعبة 5

وبدأت ميرنا تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة، من بطولة شيكو، هشام ماجد، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، ومحمد عمرو الليثي، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني.

آخر أعمال ميرنا جميل

وكان اخر اعمال ميرنا جميل هي مسرحية ألف تيتة وتيتة مع أكرم حسني، ومسرحية إس إس هانم من بطولة إسعاد يونس، وانتهى عرض العملين في شهر نوفمبر 2024، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وايضا شاركت في مسلسل البيت بيتي 2، الذي عُرض في أبريل 2024 وجمعها بـ كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، وقت عرضه على منصة شاهد.