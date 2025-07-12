بفستان كروشيه.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانه مي عمر في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت مجموعه من الصور داخل سيارتها.

أحدث ظهور لـ مي عمر

وظهرت مي عمر بفستان كم الكروشيه الصيفي بلون أخضر مع حقيبة بيضاء مزينة بسلسلة ذهبية، ونسقته مع حذاء صيفي مفتوح.

تفاعل واسع من الجمهور

وانهالت التعليقات من محبي الفنانة مي عمر الذين أثنوا على ذوقها الراقي في اختيار الأزياء، مؤكدين أنها دائمًا ما تحافظ على تميزها في الظهور سواء في المناسبات الفنية أو في لحظاتها اليومية العادية

آخر أعمال مي عمر

وكان آخر أعمال مي عمر هو مسلسل "إش إش" الذي شاركها في بطولته ماجد المصري وهاله صدقي، وعرض في السباق الرمضاني الماضي لعام 2025، وحقق نجاحا كبيرا.

قصة مسلسل إش إش

تدور أحداث مسلسل "إش إش" حول فتاة ترث من والدتها الجمال والفقر تُدعى "إش إش"، وتجد نفسها مضطرة أن تعمل كراقصة، وتدخل إلى عائلة الجريتلي عن طريق الصدفة، لتكتشف أن ما تمر به ما هو إلا امتداد لأسرار مدفونة داخل هذه العائلة.

أبطال مسلسل إش إش

وضم مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف وهم: محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد عبدالرحمن، أحمد زاهر، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.