نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حمادة هلال يؤجل حفله في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان حمادة هلال عبر حسابه بموقع انستجرام، عن تأجيل حفله الذي كان من المقرر إقامته اليوم في الساحل الشمالي.

حمادة هلال يؤجل حفله في الساحل الشمالي

ونشر حمادة هلال اعتذارا لجمهوره الذي كان ينتظر إقامة حفله بالساحل الشمالي، وكتب: "بعتذر لكل الناس الجميلة اللي كانت جاية الحفلة الله يشفي أبويا ويشفي كل مريض وإن شاء الله نحدد ميعاد جديد قريبا أشوفكم على خير".

احدث اعمال حمادة هلال

ومن جانب اخر، يستكمل حمادة هلال مشواره مع مسلسل "المداح" ويخوض السباق الرمضاني 2026 بمسلسل "المداح" الجزء السادس.

اخر اعمال حمادة هلال

وكان اخر اعمال حمادة هلال هو مسلسل "المداح 5" عرض في رمضان 2025 وتكون من 30 حلقة، وشارك في بطولته هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي،غادة عادل، محسن محيي الدين،أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

وايضا طرح أغنية جديدة لجمهوره بعنوان "مش مرتاح" والتي يعود من خلالها للأعمال الغنائية التي تحمل طابعًا دراميًا حزينًا، وذلك بعد فترة من الغياب عن تقديم هذه النوعية من الأغنيات والتي اشتهر بها في بداية مشواره الغنائي، تقول كلماتها: "مش مرتاح في كلام جوايا مكتوم.. طب هحكي لمين معقول للدرجادي بقينا بنهون.. دي الناس شياطين.. الأيام ورتني إني لوحدي ولا حد معايا.. بصيت ملقتش غيرك يا نفسي تعبانة معايا".