نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر مرسي وعمرو كمال ونورهان ورانيا منصور ضمن حضور حفل محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد المنتجين تامر مرسي وعمرو كمال في حفل الفنان محمد رمضان في افتتاح مهرجان تركواز في سيدي عبد الرحمن بالعلمين في دورته الأولى.



و ينتظر المنتج تامر مرسي عرض أحدث انتاجاته فيلم الشاطر للنجم امير كرارة والنجمة هنا الزاهد.



ويستعد مرسي بالاشتراك مع عمرو كمال وأحمد بدوي للبدء في تحضيرات فيلمهم الجديد موسم صيد الغزلان والذي يلعب بطولته النجم عمرو يوسف ويكتبه عن رواية له تحمل الاسم نفسه السيناريست والكاتب أحمد مراد ويخرجه احمد المرسي في أولى تجاربه الاخراجية.



و في الحفل نفسه لفتت الفنانات نورهان ورانيا منصور ومعهما الفنانة توانا الجوهري الأنظار بإطلالة لافتة جمعت بين الأناقة والبساطة.