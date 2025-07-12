نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. آمال ماهر ووليد توفيق يحييان حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستعد النجمة آمال ماهر، والنجم اللبناني وليد توفيق، لإحياء الليلة الثانية من حفلات مهرجان مراسي ليالي مراسي والذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر، مساء اليوم، السبت.

وكان روج وليد توفيق، لحفله في مهرجان ليالي مراسي، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلًا: وصلت إلى مطار مصر الحبيبة.. استنوني يوم 12 القادم في مراسي.. في حفل جماهيري مع المطربة الكبيرة آمال ماهر.

مهرجان ليالي مراسي

وفي حفل غير مسبوق، افتتح النجمان رامي صبري وبهاء سلطان مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، السبت الماضي، وسط حماس وتفاعل كبيرين من الجمهور حيث قدموا عددًا كبيرا من أغانيهما الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن مهرجان مراسي ليالي مراسي يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، ويجمع به أكبر وأهم نجوم الفن والمطربين في الوسط الفني، سواء في مصر أو الوطن العربي.