نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسان العربي عن خضوعه لعملية جراحية: أشرف عبد الباقي أول واحد كلمني ولو مريت بأزمة بتصل بأحمد بدير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حسان العربي تفاصيل غيابه عن الساحة الفنية، وتعرضه لأزمات مادية نتيجة هذا الغياب، ها بجانب الأزمة الصحية الشديدة التي مر بها في الفترة الماضية، بعد أن خضع لعملية جراحية في القولون.

وتحدث حسان العربي عن التفاصيل قائلًا: كنت داخل أعمل منظار عادي على المعدة لما لقيت نفسي تعبان وبخس بشكل كبير فقولت أطمن ولما رحت صوروني وكتبوا على الفيس، المواقع كلها بدأت تقول دة تعبان وفي النهاية الموضوع الحمد لله طلع بسيط.

وعن أول الفنانين الذين تواصلوا معه للاطمئنان على حالته الصحية، أكد أن أشرف عبدالباقي تواصل به على الفور، وأخبره أنه بمكان قريب منه وسيأتي للاطمئنان عليه وتقديم الدعم المطلوب: أشرف عبد الباقي أول واحد كلمني لما عملت العملية، ولما اتصل قولتله الوضع بسيط وأنا كويس الناس بس كبرت الموضوع متقلقش.

وأوضح حسان العربي أن الفنان أحمد بدير يتواصل به بشكل دائم وبينهم صداقة قوية، وجمعهما العديد من المواقف، حيث قال: أحمد بدير راجل جدع ولو حصلي أي حاجة اول واحد هكلمه هو أحمد بدير.