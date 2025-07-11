نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسان العربي يروي موقفا جمعه بـ صلاح السعدني ومصطفى شعبان: أنا داخل التمثيل علشان اتضرب؟! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روى الفنان حسان العربي كواليس بعض الأعمال الفنية التي شارك بها، منها أعمال جمعته بنجوم كبار، مثل عمدة الدراما الراحل الفنان القدير صلاح السعدني، وأيضا الفنان مصطفى شعبان.

وقال حسان العربي خلال حلوله ضيفًا على برنامج بنظرة تانية الذي يقدمه الإعلامي محمود الجلفي، على قناة الشمس: زمان جمعني موقف مع صلاح السعدني في عمل من إخراج نادر جلال، رزعني قلم بشكل غير متوقع، واتخضيت ورد فعلي وشي اتغير وكملت تصوير عادي، فحضني «السعدني» وقالي دي توصية المخرج، وقعد يقولي رد فعلك طلع حلو أوي.

وبجانب حديثه عن صلاح السعدني، فـ روى «العربي» كواليس مشهد جمع بينه وبين «شعبان» في مسلسل أيوب، حيث اعتدى عليه بالضرب بشكل مفاجئ، إذ قال: نفس الموقف حصل مع مصطفى شعبان في أيوب ضربني بوكس وأتعصبت وجيت أقوم أفتكرت أننا بنصور فكملت المشهد في صمت، حسيت إني داخل التمثيل علشان أتضرب.

وأردف: أول ما قومت من المشهد مسكت فيه وقولتله ياجدع أنت مفيش فايدة فيك، وهو صور المشهد ونزله عنده، وضربني في المشهد دة بجد.

وعن إمكانية ابتعاده عن الفن بسبب المعاناة التي يمر بها النجوم، أكد حسان العربي أنه لا يمتلك المبالغ المالية الضخمة حتى يجازف في عمل مشروع قد يحتمل الفشل، قائلًا: مش معايا فلوس أفتح مشروع زي النجوم الكبار لأن هاكل وأشرب منين واللي جاي على قد اللي رايح.