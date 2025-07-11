أحمد سعد يكشف عن كواليس تسجيل "حبيبي ياه ياه" مع مروان موسى وعفرتو

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن أغاني "بيستهبل".. أحمد سعد يكشف كواليس تعاونه مع مروان موسى وعفرتو في "حبيبي ياه ياه"

كشف النجم أحمد سعد عن كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "حبيبي ياه ياه" ضمن أغاني ألبوم "بيستهبل" المقرر إطلاقه قريبًا في مفاجأة جديدة من أحمد سعد لجمهوره.



ونشر أحمد سعد صورًا من كواليس التسجيل سادتها أجواء المرح بينه وبين مروان موسى وعفرتو؛ حيث يشاركانه الأغنية الجديدة، وهي من كلمات فلبينو ومن توزيع أحمد طارق يحيى.



ويضم الألبوم الجديد عددًا من الأغاني الجديدة التى اختارها سعد بعناية حيث يقدم ألوانًا موسيقية مختلفة في الألبوم الجديد.

ويتواجد "سعد" بين جمهور خلال الصيف بعدد من الحفلات الغنائية الضخمة بالإضافة للألبوم الغنائي الجديد.