نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة دمنهور تعلن جدول عروض ملتقى حور للفنون المقام على مسرح دار أوبرا دمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على جدول عروض ملتقى حور للفنون بجامعة دمنهور



تستعد جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، لإطلاق فعاليات ملتقى حور للفنون، والذي يقام على مسرح أوبرا دمنهور تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، أن جامعة دمنهور تولي اهتمامًا بالغا بالأنشطة الطلابية الإبداعية، لما تمثله من رافد حيوي يثري الحياة الجامعية ويسهم في بناء جيل قادر على التعبير عن ذاته بوعي وثقة.

جامعة دمنهور تعلن جدول عروض ملتقى حور للفنون المقام على مسرح دار أوبرا دمنهور

و أضاف "ترابيس" أن "ملتقى حور للفنون" يعكس الوجه الحضاري والثقافي للجامعة، ويجسد حرص جامعة دمنهور على دعم وصقل القدرات الفنية لطلابها، وتمكينهم من إبراز مواهبهم في بيئة محفزة على التميز.

هذا وقد أكد الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن "ملتقى حور للفنون"، يأتي تتويجًا لجهود الجامعة المستمرة في دعم الأنشطة الطلابية، وفتح آفاق التعبير الفني والثقافي أمام طلابها.



من جانبه صرح الدكتور محمد عشري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، أن فعاليات الملتقى تنطلق السبت الموافق 12 يوليو بدار أوبرا دمنهور، ويستمر حتي 17 يوليو، ويشهد الملتقى تقديم أنشطة طلابية فنية متنوعة يشارك بها الطلاب بمختلف كليات الجامعة، بحضور كوكبة من ألمع الشخصيات في مجال الفن والثقافة.

وأوضح الأستاذ محمد شعيرة، مدير إدارة النشاط الفني،مدير الملتقى، أن فاعليات أول أيام الملتقى تبدأ بافتتاح المعرض الفني بساحة الأوبرا لعرض إبداعات الطلاب، يليه افتتاح الملتقى على خشبة المسرح، لتبدأ عروض التسابق بعرض كورال "كلية التربية النوعية"، يليه عرض مسرحي "لطلاب كلية الصيدلة"، يعقبه عرضا مسرحيا يقدمه "طلاب كلية الزراعة".

ويشهد ثاني أيام الملتقى عرض كورال "طلاب كلية التجارة"، يليه كورال "كلية التمريض"، ثم عرضا مسرحيا يقدمه "طلاب كلية التجارة"، يعقبه عرضا مسرحيا "لطلاب كلية التمريض".



ويقدم كورال "كلية الآداب" أول عروض ثالث أيام الملتقى، يليه عرضا مسرحيا "لطلاب كلية الآداب"، ثم عرضا مسرحيا يقدمه "طلاب كلية الهندسة".



ويأتي الثلاثاء رابع أيام الملتقى بعرض كورال "طلاب كلية الطفولة المبكرة"، يليه عرضا مسرحيا لطلاب نشاط المسرح بذات الكلية، ثم عرضا مسرحيا لطلاب "كلية الطب البيطري"،



فيما يشهد خامس أيام المهرجان عرض "كورال كلية التربية"، ثم عرضا مسرحيا لطلاب النشاط المسرحي "بكلية التربية"، يليه العرض المسرحي لطلاب "كلية العلوم".

ويختتم الملتقى فعالياته الخميس 17 يوليو، بتجهيزات وبروفات حفل الختام، يليها حفل الختام.