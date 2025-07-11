نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرة الفنان فضل شاكر تخرج عن صمتها وتضع حدًا للشائعات حوله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفيت، عبر تصريحات صحفية، صحة البيان الذي جرى تداوله خلال الساعات الماضية والمنسوب للفنان فضل شاكر، إذ نشرت عدة مواقع وصفحات خلال اليومين الماضيين، بيانًا مطولًا نسب لفضل شاكر، تحدث فيه عن موقفه من الاتهامات التي وجهت له خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تفاصيل عن ابتزاز مالي تعرض له، وتوجيه شكر للقيادة السعودية.

وأكدت التصريحات أن "الفنان فضل شاكر لا يملك مكتبًا إعلاميًا، وأن الجهة الوحيدة المخولة بالتحدث باسمه رسميًا هي نجله محمد فضل شاكر"، مشيرة إلى أن أي بيانات أو تصريحات تصدر من غير هذه الجهة لا تعبّر عنه ولا تمثله.

كما تم التأكيد على أن فضل شاكر لم يصدر أي بيان صحفي مؤخرًا، وأن كل ما يتم تداوله على لسانه بهذا الشكل غير دقيق ومفبرك.

وجاء هذا البيان ليضع حدًا للشائعات المتداولة، في وقت يؤكد فيه فضل شاكر وعائلته حرصهم على إصدار أي تصريحات رسمية فقط عبر قنوات معروفة وواضحة.