نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمينة ترد على الانتقادات بعد مشاركتها في عزاء أحمد عامر: "اتقوا الله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت المطربة الشعبية أمينة على موجة الانتقادات والتعليقات المسيئة التي وجهت لها عقب مشاركتها في عزاء المطرب الشعبي لراحل أحمد عامر، وذلك بعد تداول فيديوهات حملت عناوين وصفت بأنها "مضللة ولا تعبر عن الواقع".

وأوضحت أمينة، عبر منشور على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حضورها العزاء جاء من منطلق الواجب المهني والإنساني تجاه نقابة المهن الموسيقية وزملائها الفنانين، كاتبه: "جمعة مباركة عليكم إخواتي وحبايبي وأصحابي، معلش استفزني كومنتات لاقيتها على الفيديوهات بتاعة عزاء أحمد عامر، الله يرحمه ويحسن إليه، الناس معذورة برضه، العناوين المكتوبة على الفيديوهات لا تمت للواقع بصلة، أنا روحت عزيت نقابة المهن الموسيقية، كل ده تمام، يطلع واحد وغيرو كتير مش فاهمين أي حاجة، بيهبدوا وخلاص".

وفي سياق آخر نفت الفنانة بشكل قاطع ما تردد عن سلوكيات غير لائقة نسبت لها، مؤكدة بالقول: "خلاص مش لاقيين حاجة تتهمونا بيها، تتهمونا إن إحنا بنشرب وبندخل المكيفات مصر، أنا هتكلم عن نفسي، أنا واحدة من الناس اللي مقدرش أشرب مية ساقعة ولا دخان من أي نوع. وحسبنا الله ونعم الوكيل اللي يقول ما ليس فينا".

وتابعت: "اللي يشرب يشرب، هو حر ما دام مش بيأذيني. إنت كده اتهمت واحد متوفي، وغيرو فنانين كتير مالهمش في أي حاجة، اتقِ الله، واللي كاتب إني ما وقفتش في عزاء أخويا.. منك لله يا أخي! الحمد لله، صلتي بكل قرايبي زي الفل، ما بالك بأخويا! مش عايزة أشتمك عشان ما تستاهلش".



وأشارت كاتبه: "الحمد لله لا عمري طلعت من توبى، ولا عشت الدور، ولا ليا مع حد خصومة. وغصب عني كتبت كده لأول مرة، الناس بقت مستفزة جدًا وقليلة أدب، إلا من رحم ربي، إنتو لا تعرفونا، ولا تعرفوا إحنا فينا إيه، وبنعاني من إيه".





واكملت أمينة: "حسدتونا وعنيكم جابتنا الأرض، قاعدين تحسبوهالنا! لو دققتوا في الكومنتات شوفوا كاتب إيه الراجل الرزل البايخ، وأراهن أي حد فيكو عنده موهبة كصوت أو كممثل وما يستغلهاش، مش ذنبنا إن إحنا فنانين بالفطرة والموهبة، وإنت قاعد تحسبهالنا؟ إنت ما تعرفش بندفع إيه قدام ده، منكم لله بجد".

وختمت أمينة رسالتها بدعوة الجمهور إلى تحري الدقة وعدم إطلاق الأحكام المسبقة، قائلة: "معظم الناس حاطة الفنانين دول في فريم إن إحنا تماثيل شمع، مش بنحس، ولا عندنا دم، اتقوا الله فينا، كفاية إنتو ما تعرفوش إحنا فينا إيه، اتقوا الله".